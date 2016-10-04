Нижний Новгород, 4 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Срыв первого заседания Законодательного собрания Нижегородской области носит явно демонстративный характер, уверен политолог Евгений Семенов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя политический скандал, развивающийся в региональном парламенте.

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«Данное событие свидетельствует о возобновлении конфликта групп региональных элит, возникшего во время выборов в органы власти Нижнего Новгорода в 2015 году и принявшим латентный характер на период выборов 2016 года. Переход конфликта в острую фазу, формально мотивированный желанием депутатов сохранить суверенитет представительного органа власти от власти исполнительной, на самом деле связан с интересами местного олигархата», — считает политолог.

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По его словам, примечательно то, что нижегородская ситуация не является эксклюзивной: «Все чаще и чаще можно наблюдать, как региональные и местные легислатуры начинают попадать в зависимость от крупных бизнесменов, свободно оперирующих финансовыми, медийными и властными ресурсами (коррупционные связи с правоохранительными органами), осуществляющих латентную аннексию представительной власти в регионах».

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«Формируя в органах законодательной власти внепартийные группы зависимых (запуганных) депутатов, готовых беспрекословно выполнять их требования, местный олигархат потихоньку модифицирует конституционную систему власти, создавая серьезные угрозы национальной безопасности», — отметил Семенов.

Он считает, что для локализации подобных тенденций необходимы не только жесткие внутрипартийные действия, связанные с решением вопросов партийной дисциплины, но и серьезные изменения в федеральном законодательстве, обеспечивающие баланс политической системы страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 октября группа депутатов Нижегородской области не явилась на первое заседание нового созыва, тем самым, сорвав его. Из 50 избранных депутатов официально зарегистрировались 32. В полном составе заседание игнорировали фракции ЛДПР и «Справедливой России». От КПРФ на заседании присутствовали два депутата из четырех избранных.

При этом в зале находились депутаты, которые на заседание явились, но регистрацию проходить не стали.

Этой ситуации предшествовал скандал с выборами кандидатов на пост спикера Заксобрания. Депутаты заявили об оказываемом на них давлении и направили на имя полпреда в ПФО, в прокуратуру и ФСБ обращение с просьбой обеспечить законность и легитимность выборов.

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В ходе заседания должно было состояться голосование по избранию спикера областного парламента, и обсуждение кандидатур выдалось скандальным. Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Лебедев, кандидатура которого была предложена губернатором Валерием Шанцевым и утверждена региональной конференцией «Единой России» для участия в выборах председателя Заксобрания, 3 октября взял самоотвод.

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Кандидатом на пост спикера стал единоросс Александр Табачников. Фракции «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ изначально заявили, что они приняли решение своих кандидатов не выдвигать. Однако позже депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов заявил, что у партии есть кандидатура на пост председателя.