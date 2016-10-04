Лондон, 4 октября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Во время онлайн-конференции 4 октября из посольства Эквадора основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж рассказал, когда начнется публикация новых секретных документов, и какие темы будут раскрыты в этих публикациях.

Espen Moe Джулиан Ассанж

«У нас есть много материалов, которые мы готовим к публикации. Нам нужно обработать около 1 млн документов. В течение следующих 10 недель мы будем публиковать пакеты документов каждую неделю», — сказал Ассанж.

«Материалы будут связаны с компанией Google, нефтью, предвыборной компанией в США. Следите за СМИ, мы начнем публиковать документы уже на этой неделе», — пояснил основатель WikiLeaks.

Ассанж добавил, что WikiLeaks является финансово независимой организацией, поэтому пожертвования со стороны сочувствующих, помогут продолжить работу на благо справедливости.

Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище. В 2014 году появились сообщения о том, что он испытывает многочисленные проблемы со здоровьем.