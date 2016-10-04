Иваново, 4 октября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Под завалами обрушившегося в результате взрыва газового баллона дома в Ивановской области обнаружено тело второго погибшего. Об этом, как передает Телеканал 360, сообщил источник в правоохранительных органах.

Angelo Giordano Завалы дома

«В ходе разбора завалов найдено тело еще одного погибшего, — сказал источник. — Таким образом, жертвами взрыва и последующего обрушения стали 2 человека».

В настоящее время в поселке Ильинское продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП в жилом доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве газового баллона в двухэтажном доме по адресу поселок Ильинское, улица Красная, 55, поступило к спасателям в 08:55 мск. На место ЧП сразу же выехали сотрудники экстренных служб.

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