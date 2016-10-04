Лондон, 4 октября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости предотвратить возможные судебные тяжбы в отношении британских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях: нужно добиться, чтобы их действия не подпадали под Европейскую конвенцию о защите прав человека, пишет The Guardian.

UK Home Office Тереза Мэй

Британский премьер-министр считает, что массовым судебным искам в отношении британцев — участников боевых действий — нужно положить конец. В ходе предстоящей встречи с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном она предложит соответствующий план действий.

Комментируя сложившуюся в отношении британских военных ситуацию, Фэллон заявил, что уже был выдвинут ряд ложных обвинений. «Это вызвало серьёзный стресс у людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы защитить нас, это стоило налогоплательщикам миллионов и грозит тем, что наши вооружённые силы не смогут выполнять свою работу», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября в ежедневной британской газете The Guardian Николас Мерсер написал, что, несмотря на критику британских деятелей, высказанную в отношении травли их соотечественников — военнослужащих за боевые действия в Ираке, на преступления, совершённые в этой ближневосточной стране, должен быть пролит свет.

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Напомним, в январе 2016 года глава специальной следственной комиссии Марк Уорвик заявил, что ряд британских военнослужащих, принимавших участие в военных операциях в Ираке с 2003 по 2009 год, могут попасть в суд за военные преступления. Известно о 1500 пострадавших в результате незаконных действий со стороны британских военных в Ираке.

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