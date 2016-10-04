Махачкала, 4 октября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Бывший депутат дагестанского парламента Джамал Касумов подозревается в избиении полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в следственном управлении СКР по Дагестану. Потерпевший работает в управлении по борьбе с экономическими преступлениями МВД республики. Он проводил проверку в отношении ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», которой ранее руководил Касумов. Полицейский искал признаки преднамеренного банкротства, незаконного вывода активов, хищений, а также злоупотребления полномочиями руководства организации.

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В рамках проверки правоохранитель хотел допросить директора «Дагэнергосбыта» Магомеда Ильясова, который является другом Касумова, но тот отказался явиться. По версии следствия, недовольный действиями полицейского Касумов предложил ему встретиться. Во время встречи он ударил полицейского, когда тот позвал его на допрос. Полицейский потерял сознание. У него диагностировали ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Степень тяжести побоев оценена как легкий вред здоровью. Проверка МВД Дагестана подтвердила, что полицейский в этот момент находился при исполнении должностных обязанностей.

Уголовное дело в отношении Касумова возбуждено по факту применения насилия в отношении представителя власти. Сейчас следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие проводило проверку по данному инциденту. На тот момент Касумов был депутатом Народного собрания РД, поэтому уголовное преследование мог инициировать только глава СКР Александр Бастрыкин. С требованием тщательно расследовать инцидент в дагестанскую прокуратуру обращался Общественный совет при ГУ МВД по СКФО. Совет намерен информировать общественность о ходе расследования уголовного дела.

Джамал Касумов является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу. Был депутатом Народного собрания Дагестана с 2011 по 2016 год. Выдвигал свою кандидатуру на выборах в Государственную думу РФ по северному избирательному округу республики, но проиграл. По данным дагестанских СМИ, является зятем вице-спикера Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова.