Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Сегодня одним из главных достижений импортозамещения продукции для газовой отрасли страны являются трубопроводы, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по снижению зависимости российского ТЭК от импорта оборудования и техники, которое проходит в рамках VI Петербургского международного газового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

lustra-gus.ru Импортозамещение

По словам Миллера, российские производители создают сегодня высококачественные трубы для транспортировки газа. Это позволяет говорить, что российские трубопроводы являются лучшими в мире в настоящее время, отметил Миллер.

«Нам уже есть с вами чем гордиться», — сказал глава «Газпрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 октября, в рамках VI Петербургского международного газового форума состоялось подписание Специального инвестиционного контракта для реализации проекта «Создание и модернизация производства импортозамещающей продукции для ПАО «Газпром» на базе Томского электромеханического завода им. В. В. Вахрушкина.