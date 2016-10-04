Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Юго-Западная ТЭЦ в Санкт-Петербурге с вводом второго энергоблока обеспечит теплоснабжение трех развивающихся районов приморской части города. Обновленная станция не имеет аналогов в России и Европе. Об этом сегодня, 4 октября, заявил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко на торжественной церемонии запуска новейшего энергоблока.

gov.spb.ru Юго-Западная ТЭЦ Санкт-Петербурга

Ввод второго энергоблока позволит компенсировать дефицит тепловой и электрической энергии на юго-западе города и повысить надежность региональной энергосистемы в целом.

«С пуском второго энергоблока ТЭЦ имеет возможность полностью обеспечить теплоэнергией три района Петербурга — Красносельский, Кировский и Адмиралтейский. Юго-Запад города активно развивается, поэтому мы развиваем этот объект. Пять лет назад был запущен первый энергоблок. По своим техническим характеристикам эта ТЭЦ не имеет равных не только в стране, но и в Европе. Объект получился абсолютно современный, качественный и достойный нашего города», — сказал Георгий Полтавченко.

В настоящее время станция обеспечивает теплом 300 тысяч жителей. Как рассказал заместитель главного директора, главный инженер Юго-Западной ТЭЦ Анатолий Чугин, запуск второго энергоблока позволит удвоить охват, обеспечив теплом 2 млн кв. метров жилья — 600 тысяч жителей.

«По электроэнергии станция загружена полностью. По теплу был загружен только первый энергоблок. В этом году начнем загружать новый энергоблок. Но ТЭЦ построена с опережением: построится дом — тут же его подключают к нам, и мы даем тепло и электричество», — пояснил Чугин.

Напомним, что первая очередь станции (электрическая мощность — 200 МВт, тепловая — 255 Гкал/ч) была введена в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года. Строительство второй очереди тепловой мощностью 215 Гкал/ч и электрической мощностью 300 МВт, по словам Чугина, длилось пять лет — с 2010 года. Второй энергоблок мощнее. Первый состоит из двух газовых турбин и одной паровой машины, второй — из трех турбин и одной паровой.

По словам Анатолия Чугина, порядка 13 млрд рублей вложено в строительство второго энергоблока, в оба блока ТЭЦ — 25 млрд рублей.

Как отметил Чугин, проект предусматривает расширение — строительство турбины и мощного котла-утилизатора. Так, в соответствии с утверждаемой схемой теплоснабжения Петербурга, в 2019 году планируется подключение газового котла, а в 2022 году — турбины.

Соотношение отечественного оборудования к импортному на Юго-Западной ТЭЦ, как рассказал Анатолий Чугин, составляет 50 к 50-ти. Газовые турбины — итальянского производителя, паровые машины — чешские, марки Siemens, отечественного производства — котлы-утилизаторы, насосное и трансформаторное оборудование, токопроводы и трубопроводы.

«По паспортным характеристикам Юго-Западная ТЭЦ в четыре раза экологичнее обычных котельных, реально в восемь раз меньше выброса. При этом, за шесть лет не было ни одной серьезной аварии и даже длительной остановки оборудования», — заверил главный инженер Юго-Западной ТЭЦ.