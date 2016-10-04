Москва, 4 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Для Банка России таргетирование инфляции является главной целью, он не будет рисковать выполнением целевых показателей по инфляции ради смягчения денежно-кредитной политики. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 октября зампред правления Локо-банка Андрей Люшин, комментируя корректировку прогнозов относительно быстрого снижения ключевой ставки ЦБ экономистами, опрошенными компанией Thomson Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Прогнозы экспертов соответствуют реальности. Сокращение инфляции и укрепление рубля — это, конечно, позитивные сигналы, которые способствуют снижению ставки, но в то же время не стоит забывать, что для ЦБ главная цель не ставка, а именно инфляция, рисковать выполнением целевого показателя ради быстрого смягчения денежно-кредитной политики регулятор не станет», — полагает Люшин.

Именно поэтому ожидания того, что в 2016 году ключевая ставка опустится ниже двухзначных показателей, были ошибочны, отмечает он. «В 2017 году ставка не достигнет 8%, как это ранее прогнозировали многие эксперты», — считает Люшин.

Опрошенные компанией Тhomson Reuters экономисты скорректировали ожидания темпов снижения ключевой ставки после сентябрьского заседания совета директоров ЦБ. Новый прогноз предполагает первое снижение ставки лишь в первом квартале 2017 года, до 9,5% с нынешних 10%. Ранее аналитики предполагали, что Банк России будет снижать ставку каждый квартал, в том числе до конца 2016 года. Ключевая ставка в 2016 году снижалась только 2 раза: с 11% до 10,5% в июне и затем до 10% в сентябре. Целевым показателем по инфляции для ЦБ является достижение 4% в 2017 году.