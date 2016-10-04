Оренбург, 4 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В Оренбуржье 23−24 октября из нацпарка «Хотобадь» (Венгрия) планируется доставить 15 диких лошадей. В настоящее время животные находятся на карантине, ожидая отправки в Центр реинтродукции лошади Пржевальского на территории государственного природного заповедника «Оренбургский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Наталья Хомутова Лошади Пржевальского

Напомним, что сейчас на участке «Предуральская степь» в заповеднике Оренбургской области шесть лошадей Пржевальского, завезенные год назад из Франции с биостанции Тур дю Вале, где на протяжении нескольких поколений они жили в условиях естественного выпаса. Стоит отметить, что из Франции в степной край планировалось перевезти 10 лошадей Пржевальского. Но четыре кобылы, одна из которых ждала потомство, наотрез отказались от перелета. В результате их оставили во Франции.

Программа реинтродукции лошади Пржевальского — это первый в России проект возвращения лошадей Пржевальского в места их естественного обитания. 3 октября состоялось знаменательное событие — животных выпустили из акклиматизационного загона на основную часть заповедника. В этом важном этапе экологического проекта принял участие президент Владимир Путин.

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Как отметил глава Минприроды России Сергей Донской, проект восстановления лошади Пржевальского является уникальным не только для России, но и для всего мира. «Наша страна — лидер по проектам реинтродукции, и сегодня наш опыт, включая проект восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, могут использовать другие страны», — отметил он.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заповеднике «Оренбургский», до конца 2030 года в планах завоз еще нескольких групп лошадей и создание полувольной популяции лошади Пржевальского, к этому времени планируется создать полувольную популяцию лошади Пржевальского численностью не менее 100−150 особей.

По словам руководителя Центра реинтродукции лошадей Пржевальского Татьяны Жарких, лошадей Пржевальского привезли для того, чтобы они и их потомки населили заповедную степь, восстановив, тем самым, исчезнувшие табуны диких лошадей, ещё 200 лет назад свободно бродившие по бескрайним просторам Оренбуржья.

Для его осуществления 13 июля 2015 года к кластеру из четырёх особо охраняемых природных участков Оренбургского заповедника присоединили территорию бывшего военного полигона, располагавшегося на границе Беляевского и Акбулакского районов. На новом участке, получившем название Предуральская степь, был построен Центр реинтродукции лошади Пржевальского, и начата работа по созданию популяции диких лошадей в природных условиях Оренбуржья.