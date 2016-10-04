Москва, 4 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за самовольную добычу полудрагоценных камней (в частности нефрита) или янтаря внес в Госдуму депутат Илья Костунов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября. Также предлагается ввести уголовную ответственность за хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт незаконно добытых полудрагоценных камней или янтаря в натуральном или переработанном виде, если эти деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или совершены в крупном размере.

kheinz Янтарь

Максимальное наказание составит штраф до 4 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Экономическую привлекательность самовольной добычи янтаря и нефрита определяет повышенный спрос на данные полезные ископаемые за рубежом, что подтверждается данными правоприменительной практики», — отмечает депутат.