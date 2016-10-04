Вашингтон, 4 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. «Надеемся, что президенты выразят согласие для проведения следующей встречи. На данное время дата и место следующей встречи не определены», — цитирует Уорлика РИА Новости.

US Department of State Элизабет Трюдо

По его словам, сопредседатели работают со сторонами конфликта для его разрешения.

«Во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сопредседатели провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана для обсуждения договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге, равно как и для обсуждения дальнейших шагов. Во время нашего визита в регион к концу месяца мы планируем проведение встреч и обсуждение вопросов со сторонами», — резюмировал дипломат.

Она также добавила, что США продолжают активно взаимодействовать со сторонами противостояния.

«Наша позиция страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ направлена на справедливое урегулирование карабахского конфликта, которое должно быть основано на международном праве, включая принципы Хельсинкского заключительного акта — неприменение силы или угрозы силы, территориальная целостность и самоопределение», — сказала представитель Госдепа США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госсекретарь США Джон Керри, выступая на 8-м ежегодном форуме, организованном в Вашингтоне научно-исследовательским Аспенским институтом и еженедельником «Атлантик», говоря о существующих в мире так называемых замороженных конфликтах, заявил, что лидеры Армении и Азербайджана не готовы к урегулированию карабахского конфликта.

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«Нагорный Карабах: в Азербайджане и Армении не видно условий для преодоления конфликта, поскольку лидеры не готовы, есть напряжённость», — сказал госсекретарь.

При этом, по мнению дипломата, есть сложные конфликты, где всё же можно найти решения, если бы люди приняли определенные комплексные решения. «Я считаю, что израильско-палестинский конфликт входит в такую категорию», — заявил госсекретарь США.

Ранее стало известно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион во второй половине октября.