Тирасполь, 4 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Приднестровья, действующий глава государства Евгений Шевчук пригласил своего главного конкурента в президентской гонке, спикера Верховного совета Вадима Красносельского провести прямые дебаты в эфире подконтрольного Шевчуку государственного Первого приднестровского телеканала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Шевчук заявил в своем обращении, вышедшем в эфир на том же Первом приднестровском.

fonstola.ru Шестеренки

«Вспоминается Петр Первый, который требовал от бояр говорить «не по писанному, дабы дурь каждого была видна». Хочу воспользоваться этой идеей, чтобы развеять кулуарные сплетни и призвать председателя Верховного Совета в прямом эфире государственного телеканала обсудить глаза в глаза пути выхода из кризиса», — заявил Шевчук. Он предложил провести дебаты 7 октября.

В том же обращении он выступил с критикой деятельности приднестровского парламента, где конституционное большинство контролирует оппозиционная ему партия «Обновление» и стоящий за ним крупнейший торгово-промышленный холдинг «Шериф».

«Ни одна из моих важных законодательных инициатив не была принята», — сетует Шевчук, утверждая, что его предложения позволили бы выйти из острого экономического, финансового и валютного кризиса, в котором республика оказалась в период его руководства.

Теперь Шевчук уверяет, что если бы его новым инициативам был дан ход, то «примерно в течение пяти лет» (очевидно, намек на еще один президентский срок, на который пытается переизбраться Шевчук) республика преодолела бы кризис, и «без шоковых потрясений для населения и бизнеса мы вышли бы на бездефицитный бюджет». «Но этого не случилось», — добавляет он.

Одна из упомянутых предвыборных инициатив Шевчука, которую, как сокрушается президент, «даже не внесли в повестку дня», предполагает, что холдингу «Шериф» предлагается «вернуть» правительству $250 млн из $1 млрд, которые, по утверждению подконтрольного Шевчуку Таможенного комитета, якобы были предоставлены государством компании в течение 10 лет в виде различных льгот. Деньги «Шерифа» Шевчук бы потратил на зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты.

«Не трудно догадаться, чьи капиталы защищают подконтрольные крупному монополисту так называемые народные избранники, упрямо игнорируя интересы народа! Сегодня вы сами можете оценить: какого результата почти за год работы добилось парламентское большинство Верховного совета. Нужен ли такой Верховный совет приднестровцам?» — задается риторическим вопросом Шевчук.

В ответ на выступление Шевчука председатель Верховного совета, кандидат в президенты Вадим Красносельский записал собственное обращение, которое планировал дать в эфир Первого приднестровского.

Однако, на его официальную просьбу разместить видеоматериал в эфире государственного телеканала был получен отказ исполняющей обязанности директора ГУ «ПГТРК» Татьяны Сяровой.

Между тем президент Шевчук отклонил принятый парламентом пакет законопроектов, предусматривающий участие в учредительстве государственных СМИ всех ветвей власти и возможность всестороннего освещения деятельности органов госвласти.

Шевчук, превративший находящиеся под его полным контролем государственные СМИ в персональный инструмент политической пропаганды, заявил, что предлагаемые изменения «нарушают принцип профессиональной самостоятельности редакции» и могут быть расценены как «элементы цензуры».

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в ПМР намечены на 11 декабря. Основная борьба, как ожидается, развернется между командой нынешнего приднестровского президента Евгения Шевчука и оппозиционными силами в лице контролирующей конституционное большинство в Верховном совета партии «Обновление» и поддерживающей ее крупнейшей в ПМР торгово-промышленной группы «Шериф», кандидатом которой и может стать нынешний спикер парламента Вадим Красносельский.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводившемуся в Приднестровье с 29 по 31 августа, Красносельский возглавляет рейтинг потенциальных кандидатов. За него, согласно опросу, готовы голосовать 25% избирателей, а его основного конкурента Евгения Шевчука готовы поддержать 14%.

В апреле вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.

Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.

Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия. К проверке прозвучавших обвинений также приступили КГБ и Следственный комитет ПМР. Позже в подконтрольном самому Шевчуку КГБ заявили, что завершили проверку по факту прозвучавших обвинений в государственной измене, и по результатам проверки «в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях Е. В. Шевчука состава преступления».