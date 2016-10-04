Президентская гонка в Приднестровье: дурь каждого видна
Тирасполь, 4 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Приднестровья, действующий глава государства Евгений Шевчук пригласил своего главного конкурента в президентской гонке, спикера Верховного совета Вадима Красносельского провести прямые дебаты в эфире подконтрольного Шевчуку государственного Первого приднестровского телеканала. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Шевчук заявил в своем обращении, вышедшем в эфир на том же Первом приднестровском.
«Вспоминается Петр Первый, который требовал от бояр говорить «не по писанному, дабы дурь каждого была видна». Хочу воспользоваться этой идеей, чтобы развеять кулуарные сплетни и призвать председателя Верховного Совета в прямом эфире государственного телеканала обсудить глаза в глаза пути выхода из кризиса», — заявил Шевчук. Он предложил провести дебаты 7 октября.
В том же обращении он выступил с критикой деятельности приднестровского парламента, где конституционное большинство контролирует оппозиционная ему партия «Обновление» и стоящий за ним крупнейший торгово-промышленный холдинг «Шериф».
«Ни одна из моих важных законодательных инициатив не была принята», — сетует Шевчук, утверждая, что его предложения позволили бы выйти из острого экономического, финансового и валютного кризиса, в котором республика оказалась в период его руководства.
Теперь Шевчук уверяет, что если бы его новым инициативам был дан ход, то «примерно в течение пяти лет» (очевидно, намек на еще один президентский срок, на который пытается переизбраться Шевчук) республика преодолела бы кризис, и «без шоковых потрясений для населения и бизнеса мы вышли бы на бездефицитный бюджет». «Но этого не случилось», — добавляет он.
Одна из упомянутых предвыборных инициатив Шевчука, которую, как сокрушается президент, «даже не внесли в повестку дня», предполагает, что холдингу «Шериф» предлагается «вернуть» правительству $250 млн из $1 млрд, которые, по утверждению подконтрольного Шевчуку Таможенного комитета, якобы были предоставлены государством компании в течение 10 лет в виде различных льгот. Деньги «Шерифа» Шевчук бы потратил на зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты.
«Не трудно догадаться, чьи капиталы защищают подконтрольные крупному монополисту так называемые народные избранники, упрямо игнорируя интересы народа! Сегодня вы сами можете оценить: какого результата почти за год работы добилось парламентское большинство Верховного совета. Нужен ли такой Верховный совет приднестровцам?» — задается риторическим вопросом Шевчук.
В ответ на выступление Шевчука председатель Верховного совета, кандидат в президенты Вадим Красносельский записал собственное обращение, которое планировал дать в эфир Первого приднестровского.
Однако, на его официальную просьбу разместить видеоматериал в эфире государственного телеканала был получен отказ исполняющей обязанности директора ГУ «ПГТРК» Татьяны Сяровой.
Между тем президент Шевчук отклонил принятый парламентом пакет законопроектов, предусматривающий участие в учредительстве государственных СМИ всех ветвей власти и возможность всестороннего освещения деятельности органов госвласти.
Шевчук, превративший находящиеся под его полным контролем государственные СМИ в персональный инструмент политической пропаганды, заявил, что предлагаемые изменения «нарушают принцип профессиональной самостоятельности редакции» и могут быть расценены как «элементы цензуры».
ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в ПМР намечены на 11 декабря. Основная борьба, как ожидается, развернется между командой нынешнего приднестровского президента Евгения Шевчука и оппозиционными силами в лице контролирующей конституционное большинство в Верховном совета партии «Обновление» и поддерживающей ее крупнейшей в ПМР торгово-промышленной группы «Шериф», кандидатом которой и может стать нынешний спикер парламента Вадим Красносельский.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводившемуся в Приднестровье с 29 по 31 августа, Красносельский возглавляет рейтинг потенциальных кандидатов. За него, согласно опросу, готовы голосовать 25% избирателей, а его основного конкурента Евгения Шевчука готовы поддержать 14%.
В апреле вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.
Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.
Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия. К проверке прозвучавших обвинений также приступили КГБ и Следственный комитет ПМР. Позже в подконтрольном самому Шевчуку КГБ заявили, что завершили проверку по факту прозвучавших обвинений в государственной измене, и по результатам проверки «в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях Е. В. Шевчука состава преступления».