Москва, 4 октября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Москве ведётся розыск злоумышленника, угнавшего автомобиль Infiniti QX70. Машина была припаркована возле дома в центре города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

TheDigitalWay Автомобильный грабитель

Потерпевший заявил в полиции о пропаже автомобиля 3 октября. Ущерб он оценил в 2,7 млн рублей.

Владельцем машины является курсант Военного университета министерства обороны России, уточнили в агентстве «Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве задержаны два члена этнической группы, подозреваемые в угонах порядка десяти иномарок. Угонщиков удалось задержать после очередной кражи автомобиля.