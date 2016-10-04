Екатеринбург, 4 октября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге диссертационный совет Д 212.285.16 перенёс рассмотрение заявления о лишении министра культуры России Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Заседание диссертационного совета состоялось сегодня, 4 октября, в Уральском федеральном университете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

В диссовет поступило заявление Мединского с просьбой отложить рассмотрение в связи с тем, что сейчас он находится в командировке в Казахстане и не может лично принять участие в заседании. Также перенести рассмотрение порекомендовала Высшая аттестационная комиссия.

В течение двух месяцев станет известна новая дата заседания по судьбе учёной степени Мединского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Вячеслав Козляков, профессор РГГУ Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий обратились в Минобрнауки с заявлением о лишении Мединского учёной степени доктора исторических наук. Они посчитали диссертацию главы Минкультуры ненаучной, а местами и прямо абсурдной.