Лондон, 4 октября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Во время своего выступления в онлайн-конференции из посольства Эквадора, расположенного в Лондоне, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал создать армию защитников интернет-ресурса WikiLeaks от внешнего давления.

New Media Days Джулиан Ассандж

«Нам потребуется армия, но не в общепринятом смысле, а армия союзников, которые будут защищать нас от давления. Это давление порой принимает разные формы», — сказал Ассанж.

WikiLeaks планирует запустить новый проект, к которому могут присоединиться все желающие защитить интернет-ресурс. Ассанж сказал, что более подробную информацию о новом проекте можно узнать на странице WikiLeaks в Twitter и сообществе WikiLeaks в Интернете.

«Мы можем научить вас борьбе с цензурой», — сказал Ассанж. Также основатель WikiLeaks сказал, что на данный момент интернет-ресурс сотрудничает с 10 партнерами, но открыт к новому сотрудничеству с крупными информационными агентствами.

Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года пребывает в Лондоне на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище. В 2014 году появились сообщения о том, что он испытывает многочисленные проблемы со здоровьем.