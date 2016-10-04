Москва, 4 октября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В Сирии боевики обстреляли из минометов российское посольство в Дамаске, говорится в сообщении МИД РФ.

Freedom House Сирийский оппозиционер

Инцидент произошел 3 октября. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса, еще две — возле посольства, уточнили в МИД РФ. Пострадавших нет.

По данным МИД РФ, стреляли из пригорода сирийской столицы Джобар, который находится под контролем террористов «Джабхат Фатх аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Файлак ар-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).