Британский Vogue выйдет с обычными женщинами вместо моделей
Лондон, 4 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Редактор британского журнала Vogue Александра Шульман при подготовке ноябрьского номера привлекла к съемкам женщин разного возраста и профессий вместо профессиональных моделей, сообщает The Telegraph.
Как пояснила Шульман, женщины, занимающиеся «серьезной работой», то есть политики, бизнесмены или исследователи, редко появляются на страницах модных журналов. Считается, что они в меньшей степени интересуются модой и собственной внешностью. Однако на самом деле эксперименты со стилем подходят представительницам прекрасного пола, занятым не только в сфере развлечений, отмечает она.
Теперь читатели Vogue смогут увидеть в журнале фотографии историка архитектуры, управляющей благотворительной организацией и руководителей компаний. Для обложки ноябрьского выпуска снялась актриса Эмили Блант, сыгравшая обычную женщину в картине «Девушка в поезде».