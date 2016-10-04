Лондон, 4 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Редактор британского журнала Vogue Александра Шульман при подготовке ноябрьского номера привлекла к съемкам женщин разного возраста и профессий вместо профессиональных моделей, сообщает The Telegraph.

PourquoiPas Улыбающаяся женщина

Как пояснила Шульман, женщины, занимающиеся «серьезной работой», то есть политики, бизнесмены или исследователи, редко появляются на страницах модных журналов. Считается, что они в меньшей степени интересуются модой и собственной внешностью. Однако на самом деле эксперименты со стилем подходят представительницам прекрасного пола, занятым не только в сфере развлечений, отмечает она.

Теперь читатели Vogue смогут увидеть в журнале фотографии историка архитектуры, управляющей благотворительной организацией и руководителей компаний. Для обложки ноябрьского выпуска снялась актриса Эмили Блант, сыгравшая обычную женщину в картине «Девушка в поезде».