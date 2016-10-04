Москва, 5 октября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, состоится первое пленарное заседание Госдумы VII созыва, сообщает ИА REGNUM. По итогам выборов в Госдуму прошли представители шести партий, в то время как в избирательной кампании участвовали 14 партий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Выборы в Госдуму проходили по смешанной системе: 225 мандатов получили кандидаты, выдвигавшиеся по партийным спискам, 225 — одномандатники.

Конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов у «Единой России» — 343 мандата, у КПРФ — 42 мандата, у ЛДПР — 39, у «Справедливой России» — 23. Таким образом, в Госдуме будет четыре фракции.

Кроме того, по одному мандату получили одномандатники от партий «Родина» Алексей Журавлев и «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов, а также один самовыдвиженец Владислав Резник.

Читайте также: Госдума изменит регламент для депутатов-одномандатников

В связи с тем, что в Госдуме появились одномандатники, нижняя палата парламента обсудит изменения в регламент. Согласно поправкам, все депутаты, избравшиеся по партийным спискам и по одномандатным округам и выдвинутые соответствующей политической партией, автоматически попадают во фракцию. Кроме этого, во фракцию могут по личному заявлению вступить другие депутаты, которые избрались не от тех партий, которые прошли в Госдуму.

При этом одномандатники не смогут сформировать фракцию, два депутата, изъявившие желание не входить ни в какие фракции, будут работать как рядовые парламентарии — у них не будет приоритетных прав, они будут просто депутаты.

Читайте также: ЦИК зарегистрировал депутатов Госдумы, победивших по партийным спискам

Напомним, что выборы в Госдуму VII созыва должны были состояться в декабре, однако сроки были изменены, новый созыв был избран 18 сентября. Связано это было с работой над федеральным бюджетом на 2017−2019 гг.

Читайте также: Путин призвал правительство наладить конструктивный диалог с Госдумой