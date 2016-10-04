Москва, 4 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В 2017 г. в Москве появится дублер Можайского шоссе и Мичуринского проспекта, заявил 4 октября мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительства южного участка Северо-Западной хорды от ул. Мосфильмовская до ул. Генерала Дорохова. Он также подтвердил, что новая магистраль будет введена в эксплуатацию уже в следующем году, сообщает портал информационного центра столицы.

sevizm.mos.ru Дорожная хорда

«В следующем году в Москве должна появиться новая вылетная магистраль от ул. Мосфильмовская до МКАД», — отметил Собянин.

Градоначальник также добавил, что реконструкция ул. Генерала Дорохова уже завершена, и осталось два сложных участка: это участок от ул. Генерала Дорохова до ул. Мосфильмовской из семи эстакад и реконструкция на МКАД развязки.

Также отметим, что Северо-Западная хорда свяжет территории ЗАО, СЗАО, САО и СВАО Москвы в срединной и периферийных зонах города и пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе. Общая протяженность хорды составит 30 км. Трасса соединит крупные магистрали: Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы московских властей ввести плату на некоторых участках Северо-Восточной хорды вызвали неоднозначную реакцию автолюбителей. Хотя, по мнению экспертов, многие готовы платить за то, чтобы без пробок в нормальной ситуации проехать до пункта назначения.

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