Екатеринбург, 4 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Парашютист Ратмир Нагимьянов, известный екатеринбургский бейсджампер, разбившийся в Альпах (Франция) во время прыжка из-за нераскрывшегося парашюта, при падении разбил видеокамеру. Об этом стало известно от вдовы Нагимьянова, сообщает екатеринбургский портал E1.ru.

robertlischka Объектив видеокамеры

Вдова уточнила, что камера разбилась при ударе о здание, в которое врезался бейсджампер при неудачном приземлении. Флешка бесследно исчезла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нагимьянов, выполняя прыжок в лётном костюме — вингсьюте (костюм — крыло), разбился в Альпах: у него не раскрылся парашют, и парашютист ударился о трёхэтажный дом. По предположениям коллег екатеринбургского парашютиста, он мог столкнуться и с отвесом скалы.