Симферополь, 4 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Крыму за январь-сентябрь 2016 года собрали на 5 млрд рублей налогов больше, чем в 2015 году, рост поступлений составил 30%. В бюджет республики поступило 22,6 млрд рублей доходов, администрируемых налоговыми органами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского ФНС 4 октября.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Налоговая составляющая доходов консолидированного бюджета республики на 94% сформирована за счет налога на доходы физических лиц — 60%, налога на прибыль организаций — 18%, акцизов — 9%, налогов со специальными налоговыми режимами — 7%», — сообщили в налоговой службе.

Кроме того, поступлния из Крыма в федеральный бюджет за этот же период составили почти 12 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем годом ранее.

«В целом за 9 месяцев текущего года налоговыми органами Крыма во все уровни бюджетной системы страны обеспечено поступление более 34 млрд рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей, что в 1,3 раза превышает уровень поступлений в соответствующем периоде 2015 года», — констатировали в ФНС.

Как сообщало ИА REGNUM, в крымской налоговой службе подсчитали, что по итогам 8 месяцев 2016 года курортная отрасль полуострова принесла в бюджеты разных уровней более 1,3 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2015 году.