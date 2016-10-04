Барнаул, 4 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В преддверие первой (оганизационной) сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) седьмого созыва, заседание которой намечено на 6 октября, в парламентском центре прошло заседание комитета. Как и предполагалось ранее, согласно утвержденной повестке сессию откроет старейший депутат — доктор Александр Лазарев: в краевой парламент он избрался уже в седьмой раз. Подробности сообщает официальный сайт АКЗС.

АКЗС Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва

Что касается кандидатуры на должность председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, то, согласно решению партийной конференции «Единой России», на этот пост рекомендован Александр Романенко (бывший директор сельхозпредприятия в течение трех созывов — с 2004 года возглавляет комитет по бюджету, налоговой и кредитной политике).

Сама структура регионального парламента, судя по официальному сообщению, существенных изменений не претерпит, — изменится лишь название одного из комитетов: «Комитет по бюджету налоговой и кредитной политике» предложено переименовать в «Комитет по бюджету и налогам».

В рамках обсуждения кандидатур председателей профильных комитетов были озвучены следующие предложения: комитет по правовой политике — Андрей Осипов, («Единая Россия», на постоянной основе); комитет по местному самоуправлению — Борис Трофимов («Единая Россия», на неосвобожденной основе); комитет по здравоохранению и науке — Александр Лазарев («Единая Россия», на постоянной основе); комитет по аграрной политике и природопользованию — Сергей Серов («Единая Россия», на постоянной основе); комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству — Альберт Лунев («Единая Россия», на неосвобожденной основе); комитет по бюджету и налогам — Владимир Устинов («Единая Россия», на неосвобожденной основе); комитет по социальной политике — Татьяна Ильюченко («Единая Россия», на постоянной основе).

Также парламентарии обсудили кандидатуры заместителей председателей этих комитетов.

Напомним, по итогам прошедших выборов в АКЗС сформировано 4 фракции. Единороссов возглавил секретарь регионального отделения партии, депутат 4, 5 и 6 созывов краевого парламента Борис Трофимов. Его заместителем был избран член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Андрей Осипов, занимавший в шестом созыве должность заместителя председателя АКЗС — председателя комитета по правовой политике.

Фракцию КПРФ в краевом парламенте возглавила первый секретарь Алтайского крайкома Мария Прусакова. Заместителем руководителя стал первый секретарь Новоалтайского горкома КПРФ Максим Талдыкин.

Руководителем и заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» были избраны соответственно Людмила Суслова, выступавшая в этой роли в шестом созыве, и секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев.

Руководителем объединения партии ЛДПР в краевом законодательном собрании стал депутат Госдумы 6-го созыва Владимир Семенов, заместителем — координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова. Член Координационного Совета Алтайского регионального отделения ЛДПР Павел Рего стал заместителем руководителя фракции, ответственным за взаимодействие с Бийским округом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Алтайском крае прошли не только выборы депутатов Госдумы РФ, но и парламентариев в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС).

В 2016 году, как и пять лет назад, выборы в АКЗС проводились по смешанной системе: 34 депутата избирали по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер стал меньше: не 7%, а 5%. Протестное голосование в Алтайском крае исключено, хотя, в соответствии с федеральным законодательством, с 2015 года регионам разрешили вводить графу «против всех».

Итоговая явка на выборах составила около 40%.