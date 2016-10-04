Вашингтон, 4 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Американец Дэвид Тоулесс, шотландец Майкл Костерлитц и британец Данкан Холдейн, которые проводили исследования независимо друг от друга в разных университетах США, стали лауреатами Нобелевской премии по физике. Об этом, как передает Sputnik, сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

naked-science.ru Нобелевская премия

«Нобелевская премия 2016 года по физике была вручена за исследования топологических фазовых переходов и топологических фаз материи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета отмечают, что открытия ученых привели к прорывам в теоретическом понимании тайн материи и создали новые перспективы по разработке инновационных материалов.

Добавим, что Тоулесс получит половину премии, Холдейн и Костерлитц — по четверти.