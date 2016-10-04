Таллин, 4 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Министерство экономики Эстонии представило правительству проект поправок к Закону «О дорожном движении», призванный регулировать порядок использования на дорогах электрических самобалансирующих транспортных средств (сигвеев и гироскутеров) и мотоколясок для инвалидов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 октября, сообщили в ведомстве, отметив, что данные поправки закроют дыру в законодательстве, которое не регулировало правила движения в отношении данной категории транспортных средств.

presentmess.myinsales.ru Прогулка на сигвеях

Эксперты отмечают, что новый закон изменит и текущее положение, согласно которому сигвеи и мотоколяски были вынуждены двигаться по проезжей части и игнорировать пешеходные дорожки. Будет официально введен максимум допустимой скорости для таких транспортных средств — не более 20 км/час. Кроме того, изменения в законе будут относиться как к уже действующим в Эстонии сигвеям и мотоколяскам, так и к новым, еще не прошедшим процесса регистрации.

По данным Авторегистра Эстонии, в стране зарегистрированы более 200 транспортных средств типа сигвей и порядка 50 мотоколясок для инвалидов.