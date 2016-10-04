Новосибирск, 4 октября, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В Новосибирске учитель музыки гимназии №16 «Французская» Ирина Гребенщикова получила выговор за то, что задала на дом детям задание выучить слова песни Михаила Круга «Владимирский централ». Многие родители такой инициативы школьного преподавателя не поняли.

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«Им было предложено на выбор любую песню выучить и спеть, и кто-то из мальчиков сказал про «Владимирский централ». Мы думали, что за рамки шутки это не перейдет. А она всерьез распечатала им текст, они и «минус» слушали, и «плюс», и пели три раза. Вот, все по-настоящему», — приводит «НГС.Новости» слова мамы одной из учениц 7-го класса данной гимназии.

Сначала обсуждение проходило в социальных сетях, но потом перешло в СМИ и, как это бывает, начало расти как снежный ком, привлекая все новых участников.

По словам директора французской гимназии №16 Татьяны Севастьяновой, текст песни Михаила Круга дети из лингво-гуманитарного 7 «а» класса действительно должны были принести на урок, чтобы вместе исполнить под «минусовку». Но такое задание они выбрали для себя сами. Педагог, по словам директора, со своей стороны подготовила теоретический материал — информацию о таком музыкальном жанре, как шансон, об исполнителе Михаиле Круге.

«Все было сделано строго по правилам, чтобы у детей сложилось понимание, что помимо классики существуют очень разные музыкальные жанры. Они услышали эту песню не где-то на улице, а в классе, и учитель им объяснил, о чем это песня, о каких переживаниях человека», — цитируют «Новосибирские новости» Татьяну Севастьянову, которая также добавила, что в этой же теме дети узнали и о других исполнителях жанра — Булате Окуджаве, Юрии Визборе, Сергее Трофимове.

В свою очередь, Ирина Гребенщикова призналась, что совершила глупость, когда пошла на поводу у детей.

В департаменте образования мэрии Новосибирска считают, что изучение такого внепрограммного «материала» в образовательном учреждении — ошибка и учителю следовало учесть реакцию родителей.

Педагог-психолог, работающий в одной из Новосибирских школ (просила не называть ее имени, так как не захотела «привлекать свое учреждение к этому разбирательству») на условиях анонимности ИА REGNUM отметила, что не видит в стремлении педагога следовать интересам детей ничего плохого.

«Для детей подросткового возраста абсолютно естественно интересоваться разными сторонами человеческой жизни, в том числе и песнями про заключенных. И очень ценно, что они рассказывают о своем интересе именно учителю и через него стараются получить информацию. И важно понимать, что, когда мы запрещаем учителю беседовать с детьми на такие «щекотливые» темы (что и произошло в гимназии №16), дети идут удовлетворять свое любопытство совсем в другие места: на улицу, в интернет. Я считаю, что чем меньше табуированных тем в семье и школе, тем ближе мы к нашим детям», — отметила педагог-психолог.

Однако, за учителем музыки Ириной Гребенщиковой теперь установлен «персональный контроль» — планы уроков будут просматриваться, а на занятиях будет присутствовать заместитель директора гимназии.