Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Ввод в эксплуатацию жилья в Санкт-Петербурге в сентябре 2016 года оказался существенно ниже летних показателей. В первый месяц осени сдано в эксплуатацию 94 264,6 кв. м жилья, или 83 дома на 1 772 квартиры, с учетом индивидуального строительства, сообщили 4 октября в профильном комитете городского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

При этом в августе 2016 года в Петербурге было введено в эксплуатацию 159 770,8 кв. метров жилья. Таким образом, снижение по отношению к последнему месяцу лета составило примерно 40%.

Лидером сентябрьского жилищного строительства оказался Пушкинский район — здесь введено 31 861,90 кв. м жилья, или 27 домов на 616 квартир. На второй строчке — Московский район (24 356,60 кв. м, или 4 дома на 549 квартир). Третье место у Невского района, где ввели 18 713 кв. м жилья, или 2 дома на 405 квартир.

Напомним, что в августе лидировал Московский район, на втором месте был Красносельский район, на третьей строчке — Курортный район. В июле лидерами по вводу нового жилья были Адмиралтейский, Московский и Красносельский районы города; в июне — Красносельский, Петроградский и Пушкинский районы.

Помимо жилья, в сентябре введены в эксплуатацию два детских сада, в Московском и Невском районах, начальная школа на 300 мест в Выборгском районе города и другие объекты.

«Всего в третьем квартале 2016 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию 694 414,8 кв. м жилья. Этот показатель в 1,4 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда объемы ввода составили 497 727 кв. м», — подчеркнули в комитете по строительству.

По итогам квартала лидерами по объему построенной жилой недвижимости стали Московский, Красносельский и Адмиралтейский районы.

Всего в 2016 году по состоянию на 1 октября в Санкт-Петербурге сдано 1 966 466,3 кв. м жилья, что составляет 730 домов на 34 996 квартир.

Для сравнения: в 2015 году в северной столице было построено 3 млн 030,7 тыс. кв. м жилья, или 1434 дома, 52 157 квартир.