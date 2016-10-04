Сыктывкар, 4 октября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Принятие документа позволит обеспечить защиту собственников от недобросовестных подрядчиков. Реестр будет сформирован из подрядных организаций, соответствующих единым требованиям федерального законодательства. Помимо регионального будет вестись и сводный федеральный реестр. Участвовать в электронных аукционах на право участия в работах по капремонту теперь смогут только компании, вошедшие в эти списки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

jarmoluk Строитель

Проект закона о внесении изменений в статью 3 закона Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» предусматривает формирование реестра по итогам предварительного отбора. Согласно постановлению правительства России от 01.07.2016 №615, первый предварительный отбор подрядных организаций должен быть проведён в субъекте Российской Федерации не позднее чем через 3 месяца со дня вступления в силу этого постановления.

Полномочия по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций предлагается возложить на министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.