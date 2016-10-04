В Коми сформируют реестр добросовестных подрядчиков для капремонта домов
Сыктывкар, 4 октября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Принятие документа позволит обеспечить защиту собственников от недобросовестных подрядчиков. Реестр будет сформирован из подрядных организаций, соответствующих единым требованиям федерального законодательства. Помимо регионального будет вестись и сводный федеральный реестр. Участвовать в электронных аукционах на право участия в работах по капремонту теперь смогут только компании, вошедшие в эти списки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
Проект закона о внесении изменений в статью 3 закона Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» предусматривает формирование реестра по итогам предварительного отбора. Согласно постановлению правительства России
Полномочия по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций предлагается возложить на министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.