Великий Новгород, 4 октября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. По постановлениям прокуратуры Новгородской области руководитель регионального управления Роскомнадзора Андрей Кормановский привлечен к ответственности за незаконное проведение проверок предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

vsemetri.com Форма прокурора

По данным ведомства, в мае 2016 года в связи с поступлением информации о фактах возникновения угрозы безопасности государства руководителем регионального управления Роскомнадзора были изданы приказы, на основании которых в период с мая по июнь 2016 года в отношении двух юридических лиц проведены внеплановые выездные проверки соблюдения законодательства в сфере связи.

При этом, как отмечают в прокуратуре, в нарушение требований законодательства проверки были осуществлены без согласования с прокуратурой Новгородской области. По данным ведомства, это грубое нарушение, которое влечёт за собой недействительность результатов проверки.

По данному факту в отношении руководителя регионального управления Роскомнадзора возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ («Несоблюдение должностным лицом федерального органа исполнительной власти требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в проведении проверки при отсутствии согласования ее проведения с органом прокуратуры»).

Постановлениями мирового судьи он привлечён к административной ответственности в виде предупреждений. Постановления в законную силу не вступили.