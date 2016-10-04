Алеппо, Сирия, 4 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Один из двух самолётов с гуманитарным грузом из Армении приземлился 4 октября на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает МИД Армении.

twitter.com/MFAofArmenia Самолёт с гуманитарным грузом на российской авиабазе в Сирии

По данным армянской прессы, в Алеппо доставлены продовольственные товары (мука, сахар, консервы) в общей сложности около 20 тонн.

Спасибо @mod_russia, @MID_RF за транспортировку гуманитарной помощи Армении в Сирию. pic.twitter.com/fSNLdmniaU

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября МИД Армении распространил сообщение, в котором говорится о поручении президента Армении отправить два самолета с гуманитарным грузом в Сирию, «для предоставления пострадавшим гуманитарной помощи».

30 сентября в результате интенсивного ракетного обстрела террористическими группировками армянонаселенного квартала Нор Гюх и Виллы сирийского города Алеппо погибли 5 армян, шестеро ранены.

Между тем в МИД Армении 3 октября сообщили, что правительство страны не рассматривает вопрос эвакуации сирийских армян, оказавшихся под ракетными обстрелами в городе Алеппо.

«Правительство Армении не рассматривает вопрос эвакуации сирийских армян, оказавшихся под ракетными обстрелами в Алеппо», — сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.

Призывы об эвакуации армян, оказавшихся под обстрелами террористических группировок в Алеппо озвучили некоторые политики и общественные деятели Армении. В социальных сетях власти Армении подвергаются резкой критике за то, что не предпринимают никаких шагов для вывоза армян из зоны боевых действий. Отправку гуманитарной помощи пользователи считают запоздалой мерой.

За время войны в Сирии власти Армении впервые решили оказать гуманитарную помощь, оказавшимся в зоне боевых действий армянам.

До начала войны в Сирии в Алеппо проживала 60-тысячная армянская община, главным образом сформировавшаяся после геноцида в Османской Турции 100 лет назад.

По приблизительным данным на данный момент в Алеппо проживают около 10 тысяч армян.