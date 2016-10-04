Москва, 4 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Несмотря на соглашение, США не направляли российской стороне официальное обращение по поводу изменения метода утилизации избыточного оружейного плутония, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Соглашение и протокол к нему от 13 апреля 2010 года предусматривают, что стороны утилизируют избыточный оружейный плутоний методом облучения в атомных реакторах, чтобы обеспечить необратимость процесса. Однако США без заблаговременного согласования с Россией решили утилизировать плутоний другим методом — через смешивание его с наполнителем и захоронение в подземных солевых штольнях, что не гарантирует необратимость.

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«Изменение методов утилизации в соответствии с соглашением возможно только при согласии сторон. К России со стороны США таких официальных обращений по дипломатическим каналам не поступало», — заявил дипломат в Нью-Йорке.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о приостановлении Россией действия Соглашения между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области и протоколов к этому Соглашению, президент РФ внес в Госдуму. В нижней палате парламента заявили о готовности оперативно поддержать инициативу президента 7 октября, Совфед может обсудить документ 12 октября.

«Поскольку предпринятые США действия привели к коренному изменению обстоятельств, существовавших при заключении Соглашения и протоколов к нему, приостановление действия Соглашения является ответной мерой Российской Федерации и не противоречит Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. При этом плутоний, подпадающий под действие Соглашения, остается вне ядерной оружейной деятельности, что свидетельствует о приверженности России курсу на ограничение ядерных вооружений», отмечается в сопроводительных документах.