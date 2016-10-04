Красногорск, 4 октября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Начало отопительного сезона в подмосковном Королеве подходит к финальной стадии: в ближайшие дни тепло будет подано во все жилые дома. Тем не менее в администрации города обеспокоены ситуацией вокруг восьми многоквартирных домов, жители которых могут остаться без тепла из-за долга управляющей компании. Об этом сообщается на официальном сайте властей города.

kuzpress.ru Без отопления

В Королеве продолжаются начавшиеся 20 сентября пусконаладочные работы в городских котельных и на объектах теплосети.

По словам заместителя руководителя администрации по вопросам ЖКХ Максима Красноцветова, до конца недели отопление начнет поступать во все дома горожан, тем не менее восемь многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания «Русинвест», могут остаться без центрального отопления. У компании существует значительная задолженность по оплате газа перед ОАО «Теплосеть».

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в пресс-службе городской администрации, власти города держат ситуацию на контроле, и пока все дома отапливаются в нормальном режиме.

«Проблема еще не возникла. Их всех топят, но если управляющая компания не оплатит, то их могут отключить, но сейчас все в порядке. Это просто опасения. Администрация уже предпринимает действия, чтобы не допустить такой ситуации и никаких отключений не было. Вопрос уже был поднят на оперативном совещании», — заключили в пресс-службе.

Отметим, что, по данным пресс-службы заместителя председателя правительства области Дмитрия Пестова, просроченные долги предприятий ЖКХ Подмосковья за газ составляли до 8,38 миллиарда рублей по состоянию на конец июля 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «Газпром» отключал область от газа за долги. 13 июля ООО «Газпром межрегионгаз Москва» опечатало все котельные в Звенигороде. Тогда долг города за газ составлял около 80 млн рублей, за электричество — более 15 млн.