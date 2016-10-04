Москва, 4 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин прогнозирует сохранение курса рубля по отношению к доллару в 2017 году плюс-минус. В этой связи он рекомендует гражданам хранить средства пропорционально.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

Экс-глава Минфина сохраняет свои рекомендации гражданам хранить накопления в равных долях в рублях, долларах и евро. «Абсолютно, это хорошая пропорция», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, в среднем на следующий год курс будет примерно такой, как сегодня, «плюс-минус два — два с половиной рубля за доллар». Такой сценарий возможен, если не будет шоков и ЦБ будет продолжать вести аккуратную политику. «Но если цена нефти поднимется примерно на 10 долларов, то и курс укрепится на 3−4 рубля за доллар», — добавил он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, среднегодовой курс доллара, заложенный в федеральный бюджет на 2016 год, составил 63,3 рубля. В бюджете на 2015 год был заложен курс доллара — 37,7 рубля. «Среднегодовой курс рубля, заложенный в бюджет на 2019 год, — 71,1 рубля за доллар. 67,5 рубля за доллар — в 2017 году, 68,7 рубля за доллар — в 2018 году», — сказал ранее глава Минфина Антон Силуанов.