Иркутск, 4 октября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Иркутской области зафиксирована очередная вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали несовершеннолетние дети. Это уже третья массовая вспышка дизентерии в регионе с августа этого года.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР, заболевание зафиксировано у воспитанников детского сада села Усть-Алтан Осинского района и школьников Усть-Алтанской средней школы. В настоящее время 13 детей в возрасте от 3 до 16 лет находятся на лечении в Бильчирской участковой больнице. По данному факту проводится доследственная проверка.

Уже произведены осмотры помещений школы и детского сада, следователи СКР проводят опросы работников. Специалисты Роспотребнадзора произвели забор анализов у педагогического состава и технического персонала. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Улейское с 14 августа по 21 сентября были зарегистрированы 33 случая острой кишечной инфекции, в том числе 25 случаев дизентерии. Однако самый резонансный случай отравления произошел с 4 июля по 17 августа 2016 года, когда в медучреждения Черемхово и Иркутска с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 45 воспитанников, четверо детей скончались.