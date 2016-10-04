Москва, 4 октября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре 2016 года продолжили снижаться, но их динамика остается неустойчивой, что подтверждает обоснованность проведения Центробанком умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Как передает корреспондент 4 октября, об этом говорится в данных ежемесячного макроэкономического опроса Thomson Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Согласно опросу, аналитики заметно улучшили ожидания в отношении темпов инфляции в России к концу 2016 года и после жесткой риторики ЦБ скорректировали прогнозы для ключевой ставки.

Опрошенные эксперты полагают, что инфляция в сентябре будет на уровне 0,2% в месячном и 6,5% — в годовом выражении. Прогнозы инфляции на конец текущего года заметно снизились: если в июле участники опроса ожидали этот показатель на уровне 7,2%, в августе — 7,1%, то сейчас медианное значение составляет 6,1%. Для сравнения, прогноз ЦБ составляет 5,5−6,%.

Опрошенные Reuters аналитики также скорректировали ожидания темпов снижения ключевой ставки после сентябрьского заседания совета директоров ЦБР. «Медианный прогноз предполагает первое снижение ставки лишь в первом квартале 2017 года, до 9,5% с нынешних 10,0 процентов», — говорится в документе. Ранее аналитики предполагали, что Банк России будет снижать ставку каждый квартал, в том числе до конца 2016 года.

Консенсус-прогноз динамики ВВП в текущем году не изменился: как и в прошлом месяце, аналитики прогнозируют спад ВВП на 0,6%. Относительно перспектив экономики в 2017 году ожидания ухудшились — вместо роста ВВП на 1,4%теперь предполагается 1,1%.

Что касается курса рубля, опрошенные аналитики видят его на отметке 65 рублей за доллар через три месяца и 63 — через год.