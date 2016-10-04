Архангельск, 4 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Мужчина, задержанный сотрудниками полиции после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 13-летний подросток в Архангельске, а также пострадали еще два ребенка 11 и 12 лет, помещен под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

Gellinger Автомобиль, пострадавший в аварии

В отношении задержанного следственной частью Следственного управления при УМВД России по г. Архангельску возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 264 УПК Российской Федерации. предусматривающей ответственность за нарушение Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 3 октября у дома 38 по проспекту Ленинградский. Водитель автомашины Mitsubishi не справился с управлением, допустил столкновение с другим автомобилем, после чего внедорожник отбросило на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились трое подростков.

По предварительной информации, мужчина 1974 г.р. управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться с места другого ДТП.

Председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, сообщили в что в правительстве принято решение об оказании материальной помощи как семье погибшего ребенка, так и родителям пострадавших детей.

По информации пресс-службы правительства региона, расследование уголовного дела взято на особый контроль, в области будет проработан дополнительный комплекс мер по борьбе с пьяными водителями.