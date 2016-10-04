Ярославль, 4 октября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. 6 октября посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации Джон Теффт посетит Ярославль с трёхдневным визитом. Официальная цель поездки — развитие гуманитарных связей, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Обществе дружбы «Русско-Американская Ассоциация».

Общество дружбы «Русско-Американская Ассоциация» Джон Теффт на открытии ежегодного фестиваля «Мост через океан», Ярославль, 2014 г

Посол Теффт примет участие в церемонии открытия 6-го ежегодного фестиваля «Мост через океан». В программе фестиваля: фотовыставка Photo bridge, выступления джазовых музыкальных коллективов — Blues bear fest, показ документальных фильмов. В последний день фестиваля, 8 октября, ярославцам будет представлена экспозиция международной выставки «Образование в Северной Америке».

Кроме того, в формате off-record Джон Теффт встретится с представителями ярославской общественности, блогерами и журналистами.

Это уже третий визит Джона Деффта в Ярославль, до этого ещё трижды с аналогичными целями в столицу Золотого кольца приезжал министр-советник по политическим вопросам посольства США в РФ Говард Соломон.