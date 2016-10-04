Ярославль, 4 октября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. 4 октября избран новый председатель Общественной палаты Ярославской области. Им стал советник губернатора Ярославской области Сергей Березкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

opyo.yarregion.ru Ялены общественной палаты Сергей Березкин (справа) и Игорь Гаврилов (слева)

В рамках пленарного заседания Общественной палаты кандидатура Березкина была поддержана единогласно. Стоит отметить, что других кандидатур на голосование представлено не было.

«Это долгожданное решение, и мы единодушно поддержали это предложение, когда оно обсуждалось. Сергей Владимирович пользуется реальным авторитетом среди общественности и во властных структурах. Кстати, при нем и создавался и получал развитие институт Общественной палаты — в свое время именно Сергей Березкин отвечал за эту деятельность. То есть, человек знает что надо делать, как надо делать и с кем. Поэтому мы приветствуем это решение», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Ярославской области, председатель правления региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков.

Также в рамках заседания освобожден от должности предыдущий председатель Общественной палаты Ярославской области Александр Грибов — в связи с избранием его депутатом Госдумы РФ.