Москва, 4 октября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. У России есть шансы перейти к несырьевой экономике через 10−12 лет, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на форуме «Атланты бизнеса».

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По его мнению, несырьевой экспорт из России превысит сырьевой через 10−12 лет. «Только тогда мы будем говорить об уходе от «нефтяной иглы», — сказал экс-глава Минфина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кудрин заявил, что запасы нефти в России крайне ограничены, запасы нефти могут закончиться через 12−15 лет.