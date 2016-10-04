Липецк, 4 октября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Липецке перед судом за приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере предстанет школьник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, обвиняемому — всего 16 лет.

angelsalamag054 Наркотическое вещество

По данным следствия, 16-летнего мальчика два раза задерживала полиция по подозрению в употреблении наркотиков. При обыске у него были обнаружены пакетики с наркотическим веществом общей массой 1,5 грамма, что считается крупным размером и служит основанием для привлечения их владельца к уголовной ответственности.

В ходе расследования уголовного дела школьник признал свою вину и заявил, что в совершении преступлений раскаялся. Мальчик, по данным СУ СК РФ, помогал следствию. На допросах он сообщил, что наркотики приобрел и хранил для личного употребления.

Расследование дела в отношении школьника, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере», завершено. Уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем поступит в суд для рассмотрения по существу.