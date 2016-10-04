Москва, 4 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 4 октября выпала почти треть месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

По данным синоптиков, в Москве за ночь выпало 17 мм осадков, это почти 29% нормы осадков в октябре. Больше всего осадков выпало в районе Тушино — 19 мм. Гроза редко бывает в октябре, в последний раз она была зафиксирована в 2012 году, а до этого — в 1992 году.