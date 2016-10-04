Москва, 4 октября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Котировки «черного золота» продолжают торговаться выше 50 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне укрепилась до максимальных значений за 11 месяцев, говорит руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Такими темпами курс доллара к рублю может упасть к минимумам октября 2015 года в районе 61 рубля. При этом сорт Brent в октябре 2015 достигал цены в 54 доллара. Участники рынка говорят о вреде текущего курса валюты для бюджета, некоторые банки сталкиваются с недостатком долларовой ликвидности. Впрочем, это не мешает «деревянному» расти», — констатировал эксперт.

В случае, если нефтяным котировкам удастся пробиться выше августовского максимума (около 51 доллара за баррель), то появится вероятность роста в диапазон 53 — 54 долларов за баррель, говорит Задоя. «При таком сценарии мы, скорее всего, увидим курс доллара около 60 рублей», — отметил он.

При этом эксперт не исключил возврата котировок нефти золота к 48 — 49 долларам. «Для этого нужно пройти отметку 50 долларов. Это сместит пару доллар/рубль в диапазон 64 — 65 рублей. Для более уверенного роста потребуется падение Brent к 46 долларам и ниже», — прогнозирует он.

Рост запасов «черного золота» в США может ударить по котировкам нефти, и умеренно позитивные данные по американскому рынку труда укрепят доллар, предположил эксперт. «Оба данных фактора станут препятствием на пути к дальнейшему росту рубля», — считает аналитик.

Утром 4 октября на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 62 рубля 45 копеек, евро торгуется чуть выше 69 рублей 80 копеек, индекс ММВБ завис вблизи 1985 пунктов, а цены на смесь Brent держатся в районе 50,50 долларов за баррель.