Москва, 4 октября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В России с 2017 года планируется ввести новый вид наказания за уголовные преступления небольшой или средней тяжести — принудительные работы, которые станут альтернативой лишению свободы на срок от 2-х месяцев до 5 лет. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко в интервью ТАСС.

Цитата из к/ф «Белые росы». реж. Игорь Добролюбов. 1983. СССР Исправительные работы

«Принудительные работы и нахождение в исправительных центрах… можно сравнить с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в общежитиях, — говорит представитель ФСИН. — Есть лишь несколько ограничений — они не смогут самостоятельно выбирать работу, без разрешения администрации покинуть исправительный центр».

Максименко также добавил, что если на протяжении первой трети срока к осужденному не было претензий, он может получить разрешение на проживание с семьей вне центра, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.

«После приговора суда осужденный самостоятельно едет в исправительный центр, где работает по трудовому договору, — говорит заместитель директора ФСИН. — Он может пользоваться мобильным телефоном и интернетом, заболев — обращаться к врачам по медицинскому полису».

По словам Максименко, с зарплаты осужденного по решению суда будет удерживаться от 5% до 20% в пользу государства. Кроме того, заключенный будет возмещать расходы по проживанию в общежитии и оплату по искам о возмещении ущерба.