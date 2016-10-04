Тбилиси, 18 июня, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что возбужденное против гражданина России Васамбега Бокова уголовное дело, в котором он подозревается в попытке умышленного убийства, должно быть расследовано в кратчайшие сроки, чтобы у врагов Грузии внутри страны и за ее пределами не оставалось возможности для политических спекуляций.

Так Георгий Гахария ответил на вопросы грузинских журналистов относительно информации о планировавшемся Боковым покушении на журналиста телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габунию.

«Во-первых, правоохранительная система Грузии пресекла тяжкое преступление. Во-вторых, сейчас правоохранительная система Грузии должна сделать все, чтобы конкретному человеку, конкретному журналисту никакая опасность не угрожала. Это их ответственность и это также показатель качества нашей демократии и безопасности. А в-третьих, конкретное ведомство и правоохранительная система Грузии должны в кратчайшие сроки все это расследовать и представить обществу абсолютно прозрачную картину для того, чтобы враги Грузии как за пределами страны, так и внутри страны не имели возможности спекулирования и не использовали все это в собственных политических интересах», — подчеркнул премьер.

Напомним, что о попытке покушения на журналиста Габуния первыми сообщили оппозиционные нынешним властям грузинские телекомпании, затем на эту же тему дал брифинг гендиректор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия. После этого Служба госбезопасности подтвердила информацию о задержании Васамбега Бокова по обвинению в пользовании фальшивыми документами и проведении в отношении него расследования по делу о подготовке умышленного убийства. СГБ позднее сделала еще одно заявление и призвала политиков и СМИ не распространять непроверенные и недостоверные информации, чтобы не мешать расследованию.