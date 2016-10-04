Екатеринбург, 4 октября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 4 октября, диссертационный совет Д 212.285.16 рассматривает заявление троих профессоров о лишении министра культуры России Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Заседание уже началось в Уральском федеральном университете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

W-contact-an Владимир Ростиславович Мединский

Сам Мединский отсутствует на заседании. Вместо него в зале находится его представитель. По прогнозам экспертов, скорее всего, совет примет решение о лишении Мединского учёной степени. Затем это решение будет направлено на рассмотрение Высшей аттестационной комиссии, действующей при Министерстве образования и науки России.

После заседания запланирован брифинг председателя диссертационного совета УрФУ по историческим наукам Дмитрия Редина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с заявлением о лишении Мединского учёной степени 25 апреля обратились в Минобрнауки России профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Вячеслав Козляков, профессор РГГУ Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. Заявители считают работу Мединского ненаучной, а местами и прямо абсурдной.

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