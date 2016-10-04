Москва, 4 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В 2017 году страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией за 2016 год. Никаких других моделей индексации пенсий правительство России не рассматривает. Об этом сегодня, 4 октября, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщили в Минтруда РФ.

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«Величину инфляции Росстат определит, как обычно, в январе 2017 года, — добавил министр. — Сейчас в проект бюджета Пенсионного фонда России на 2017 год закладываются расходы исходя из инфляции за 2016 год в размере 5,8%».

Напомним, в СМИ появились публикациями о том, что якобы в правительстве России не договорились о размере индексации страховой пенсии неработающим пенсионерам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о принятии решения произвести очередную индексацию пенсий в виде единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. рублей. По мнению правительства, такой размер единовременной выплаты всем пенсионерам, которую сделают в январе 2017 года. Затем правительство РФ планирует сохранить индексацию пенсий в соответствии с инфляцией.

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