Омск, 4 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Главные события Омской области в обзоре ИА REGNUM.

OpenClipart-Vectors Полет на метле

Санки, лыжи и метла вместо автобусов

Омичи обсуждают в соцсетях акцию протеста, которую устроили около здания областного правительства жители деревни Верхний Карбуш.

Инициатор серии одиночных пикетов — депутат сельсовета Ирина Дроздова. По ее словам, 3 октября состоялось восемь одиночных пикетов. Причина — жителей Верхнего Карбуша лишили единственного транспорта из села до города. Речь идет о пяти рейсах автобуса. «Люди практически остались отрезанными от всего мира», — пишет Дроздова на своей странице в «ВК».

Чтобы попасть в больницу, аптеку или на учебу, жителям деревни теперь нужно либо пройти пешком около 7 км вдоль оживленной загородной трассы, либо подстраиваться под неудобный график пассажирского транспорта, сообщает телеканал «Продвижение».

Жители деревни решили устроить акцию протеста после нескольких дней работы транспорта по новому расписанию. Кто-то из них взял с собой санки, кто-то — лыжи или даже метлу. Мол, по-другому теперь до города не доберешься. Педагог местной школы рассказала, что в деревню на автобусе ездил учитель математики из села Троицкого: «Сейчас мы потеряли учителя и просто в панике». Эта и многие другие проблемы связаны именно с отменой автобусных рейсов.

В компании, недавно выигравшей конкурс на маршрут, который связывает Верхний Карбуш с Омском, рассказали, что вынуждены придерживаться установленных правил, а пускать транспорт чаще невыгодно.

Известно, что с участниками акции протеста пообщался глава Минпрома региона Виктор Белов, он пообещал найти решение проблемы в ближайшее время. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе регионального министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий.

Уборочная кампания подходит к концу

В Омской области обмолочено 3 миллиона 277 тысяч тонн зерна с 96% уборочных площадей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Уточняется, что уборочную кампанию завершили треть сельских районов. По данным на 3 октября, уборочная кампания проведена на 96% площадей. Лидером по урожайности признан Крутинский район, где получено более 20 центнеров зерна с гектара. Высокую урожайность (свыше 18 ц\га) также показали Оконешниковский, Нижнеомский и Тарский районы. Средний показатель урожайности по региону — 15,8 ц\га.

Уборка картофеля в регионе завершена на 99%, овощей — на 90%. Сена и сенажа заготовлено больше запланированных объемов, заверили в областном правительстве. В ближайшие дни уборочная кампания завершится в Нововаршавском, Калачинском и Русско-Полянском районах.

«Уборочная кампания в этом году прошла хорошими темпами, практически за 45 дней», — прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

Главы районов и руководители управлений сельского хозяйства, где уборка еще идет, сообщили, что им потребуется для завершения работ от 3 до 12 дней — в зависимости от погоды и неубранных площадей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам сельскохозяйственного года в Омской области планируется получить не менее 3 млн 270 тысяч тонн зерна.

Трагедия на гонках

В Омске возбуждено уголовное дело по факту ЧП на соревнованиях по автокроссу, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

Напомним, 2 октября в Омске во время соревнований по автокроссу 39-летний водитель гоночного автомобиля из Читы, не справившись с управлением, вылетел с трассы и врезался в вышку, где находились двое судей. При падении с трехметровой высоты судьи получили тяжелые травмы. Один из них — 54-летний мужчина — скончался. Его помощнику — 34-летней женщине — потребовалась госпитализация. В настоящее время она в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. Гонщик не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

По данным ведомства, следователи провели осмотр места происшествия и автомобиля, изъяли необходимую документацию у организаторов соревнований. Расследование уголовного дела продолжается.

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