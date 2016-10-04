Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Дислоцированная в Ленинградской области ракетная бригада Западного военного округа (ЗВО) поднята по тревоге и приведена в боевую готовность. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ЗВО. Тревога для ракетчиков объявлена в рамках контрольной проверки за 2016 учебный год.

mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Ракетные подразделения совершают марши в назначенные районы, где будут проведены тренировки по управлению ракетными ударами с условными пусками ракет оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

Будут отрабатываться навыки развертывания ракетных комплексов, загрузки ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин на пусковую установку. Завершающим этапом маневров станет отработка «упреждающего удара по критически важным объектам условного противника».

Одновременно военнослужащие тренируют навыки маскировки, радиационной, химической и биологической защиты на марше, а также отражения нападений диверсантов условного противника.

«В практических действиях примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано до 50 единиц вооружения и военной техники», — сообщили в пресс-службе ЗВО.