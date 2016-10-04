Самара, 4 октября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В связи с наступлением устойчивой осенней дождливой погоды и снижением класса пожарной опасности в лесах пожароопасный сезон в Самарской области считается официально завершенным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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Во время режима особой опасности в лесном фонде региона зарегистрировано 15 пожаров на площади 10,72 га. В сравнении с пожароопасным сезоном прошлого года количество и площадь лесных пожаров снизились в три раза (2015 год — 48 возгораний на площади 30,7 га).

Средняя площадь одного пожара составила 0,72 га. Все пожары низовые, ликвидированы в день их возникновения. Крупных пожаров допущено не было (более 25 га). Основными причинами возгораний послужили неосторожное обращение с огнём и переход огня с сопредельных территорий.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области благодарит жителей и гостей региона за понимание в ситуации, связанной с ограничениями посещения лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожарной опасности на пять месяцев было ограничено пребывание граждан в лесах.