Махачкала, 4 октября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Прокурор республики взял под личный контроль уголовное дело в отношении федерального судьи Советского суда Махачкалы Махача Алиева. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в пресс-службе надзорного ведомства. Уголовное дело было возбуждено 30 сентября по статье «получение взятки». Алиев подозревается в получении взятки в размере 400 тыс. рублей за назначение подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы. Стоит отметить, что Махач Алиев является родным братом экс-президента Дагестана Муху Алиева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право

Информация о том, что Алиев подозревается в получении взятки, появилась 2 июня 2015 года. Тогда СМИ сообщали, что судью задержали сотрудники ФСБ. Но в тот же день он вернулся на работу, поскольку уголовно-процессуальный кодекс требует особого порядка возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий судей, к которым относятся и судьи федерального суда общей юрисдикции. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении них проводятся только с согласия квалификационной коллегии судей республики Дагестан. А уголовное дело может возбудить только председатель Следственного комитета России.

Сам Алиев, комментируя тогда произошедшее газете «Новое дело», назвал это дело «провокацией». Судья сообщил, что к нему пришла женщина якобы для ознакомления с материалами дела и бросила сверток в кабинет. «Я не знал, что это было. Я даже не трогал его. Может, это вообще бомба была. Поэтому я вслед за ней выбежал. А в коридоре меня ожидали оперативники», — рассказал судья. По мнению Алиева, это сделали люди, «которые хотели взбудоражить республику». «А легче всего это сделать с тем, у кого известная фамилия, и он из известной семьи», — заявил Махач Алиев, который является родным братом экс-президента Дагестана Муху Алиева.

Подобный случай произошел в Кизлярском районе в октябре 2014 года. Мировой судья судебного участка Светлана Баранова была поймана при получении взятки в 50 тыс. рублей. Уголовное дело против нее было возбуждено в мае 2015 года.