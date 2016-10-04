Москва, 4 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В НИИ им. Гельмгольца сообщили о состоянии пациентов, которые ослепли после инъекции препарата «Авастин». В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, говорится в сообщении на официальном портале НИИ.

inspiri В больнице

Инцидент произошел в клинике глазных болезней на улице Суворовской, дом 11. «Все пациенты, которые получили осложнения после введения препарата «Авастин» 26 сентября, прооперированы и чувствуют себя удовлетворительно», — сообщает НИИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что 11 пациентов «НИИ глазных болезней имени Гельмгольца» потеряли зрение после инъекции препарата «Авастин». Министр здравоохранения России Вероника Скворцова распорядилась провести проверку данного медицинского учреждения. СК РФ возбудил уголовное дело.